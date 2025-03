Muddada cafis fidinta Puntland ee dadka qaar ee Daacish oo maanta ku eg

Ciidanka Puntland ayaa guulo is daba joog ah ka gaaraya hawlgalka ciribtirka ee maleeshiyada Daacish lagaga suulinayo dalka. Tani ayaa quus gelinaysa cid kasta oo ka rajo qabtay in Daacish ay sii joogi doonto deegaanada Puntland.

Cid kasta oo ay ka go’an tahay in ay ka tanaasusho fekerka khalafsan ee Daacishnimada, kuna sugan magaalooyinka ayaa ka faa’iideysan karta saacadaha ka harsan muddada la ogolyahay in ay kula soo xiriiri karaan laamaha amniga.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland ayaa 27-kii bishii February sheegay in cafisku uu khuseeyo dadka ku sugan magaalooyinka ee si uun ula shaqeeya Daacish. Madaxweyne Deni ayaana sheegay in dadkaasi ay isugu jiraan odayaal, culimo, ganacsato iyo qaybaha kale ee bulshada.