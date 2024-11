Muddadii uu Mareykanka u qabtay Israel oo Arbacada ku eg

Khubarada militariga ayaa sheegaya in Ciidamada Israel ay ku jahwareersan yihiin dagaalkan, marka aad eegto in ay ka baxayaan dhul ay ku sugnaayeen, isla-markaana ay weerarayaan goobo kale oo la degan yahay iyagoo gumaad rayid ka gaysanaya, taasna ay ka baxsan tahay saddexdii hadaf ee ay Gaza ugu duuleen, ee kala ahaa wiiqitaanka Xamaas, dib u soo celinta Israeliyiinta lagu haysto gudaha Gaza iyo inaysan Gaza mustaqbalka khatar amni ku noqon Israel.

Dhammaan hay’adaha caalamiga ah ayaa codsanaya in Israel lagu khasbo in ay joojiso gacanta adag ee ay ku wajaheyso dadka rayidka ah, isla-markaana ay qaaddo is hortaagga ay ku hayso gargaarka naf badbaadinta.

Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay in dhaawacyada ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan daryeel xumo. Isbitaalada waqooyiga Gaza keliya kama jirto sahay la’aan, balse waxay sidoo kale wajahayaan weeraro uga imanaya Ciidamada Israel. Ciidamadan ayaan haddii aysan gudaha u gelin isbitaaladaasi ay duqaymo u gaysanayaan.

Hay’adahan ayaa sheegay in shacabka faraha badan ee ku go’doonsan qaybaha waqooyi ee Gaza ay halis ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo haraad. Hay’aduhu waxay sheegeen in iyadoo dadkaasi ay xaalad adag wajahayaan ay haddana Israel ugu dartay dil, dhaawac iyo xarig, isla-markaana ay jiraan boqolaal qof oo lagu qabqabtay hawlgalka halkaasi ka soconaya oo la geeyay goobo aan la garaneyn.

Warqad ay ku saxiixnaayeen Wasiirada Arrimaha Dibadda, Antony Blinken iyo Gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa 13-kii bishii hore ee October Israel loogu sheegay in Mareykanka uu dhimi doono qayb ka mid ah kaalmadii militari ee uu siinayay, haddii aysan ogolaan in gargaar mug leh la gaarsiiyo shacabka aadka ugu baahan.