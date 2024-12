Muwaadiniinta Mareykanka oo lagu amray inay si degdeg ah uga baxaan dalka Suuriya

Kooxaha jabhadaha ayaa la sheegaya in ay ka mideysan yihiin in la rido dowladda dalkaasi, balse baqdinta ugu weyn ee jirta ay tahay halka looga dhaqaaqi doono, haddii 24 sano ka dib la soo afjaro xukunkii Madaxweyne Assad, waana sababta looga digayo inaanu kala caddeyn masiirka Suuriya.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in xaaladda Suuriya ay ku sii socoto meel aan la saadaalin karin, sidaasi daraadeedna ay tahay in muwaadiniintooda ay isaga baxaan dalkaasi, inta ay jiraan fursadaha duulimaadyada ee la heli karo.