Muwaadiniinta Ruushka oo lagu wargeliyay in ay si degdeg ah uga baxaan Israel

Israel ayaa ku hanjabeysa in Iran ay ka shalaayi doonto weerarkaasi, halka Iran ay iyana ku goodisay in ay ka bixin doonto jawaab aan horey loo arag.

Safiirka Ruushka ee Israel, Anatoly Viktorov ayaa sheegay in maalintii ay shaqeynayaan dhowr duulimaad oo caalami ah, ayna tahay in muwaadiniintooda ay hadda isaga baxaan Israel.