Nabadoon Qaansaweyne oo baaq u diray dadka reer Hiiraan ee ka walaacsan hawlgalka

Beelaha galbeedka qaar ka mid ah ayaa dareen ka muujiyay Macawiisleyda lagu abaabulay bariga gobolka ee qaybta ka ah hawlgalka, iyagoona u arka maleeshiyaad ay cid gaar ahi leedahay. Siyaasiyiin iyo odayaal u hadlay beelaha galbeedka qaarkood ayaa ka digay in dadkooda loo beegsado qaab qabiil, waana waxa uu baaqa ka soo saaray Nabadoon Qaansaweyne, una sheegayo in Shabaabka oo la iska dulqaadaa ay cid kasta dan ugu jirto.

Nabadoonka ayaa tilmaamay in dadka reer Hiiraan ay ka wada siman yihiin dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyada Al Shabaab, ayna tahay in si wadajir ah loo garab istaago ciidamada, si buuxdana loo taageero hawlgalka.

Waxa kaloo uu sheegay in maanta aysan jirin ciidan la’aan, haddii ay noqoto dhanka dowladda iyo dadka deegaanka labadaba, isla-markaana aysan dayacin fursadda loo haysto in lagu xoreeyo gobolka.