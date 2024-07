Naim Qassem oo sheegay in Israel ay ogtahay inaysan ku soo duuli karin Xisbullah

Isaga oo ka jawaabaya hanjabaadda ururka uga timid Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayuu sheegay in Netanyahu ay tahay inuu si fiican u fahmo, haddii uu colaadda sii huriyo in maamulkiisu uu geli doono sida uu yiri xaalad nabaad-guur ah.

