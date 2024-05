Netantahu “Waxaan ka digaynaa in la sameeyo dowlad argagixiso”

Ficilada foosha xun ee Israel ka gaysaneyso Marinka Gaza ayaa carro xoog leh ka dhaliyay dunida, iyadoo ay xoogeysaneyso qaddiyadda Falastiin ee masraxa caalamiga ah, waxayna tani Israel ay ku cadaadineysaa in ay wada hadal ka gasho hiigsiga laba dal oo deris ah, nabadna ku wada nool, waana tan qura ee xalka u ah in la soo afjaro colaadda labada dhinac ee tobanaanka sano jirsatay.

Isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in weerarkaasi oo Xamaas ay horkaceysay lagu dilay 1,200 oo qof oo Israeliyiin ah, ayna horseedeen afduubka in ka badan 250 kale.