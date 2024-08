Netanyahu oo diidmo ka muujiyay in ciidamada kala wada baxaan Gaza

Mareykanka ayaa diiradda saaraya in laga hortago isku dhacyo waaweyn oo gobolka oo dhan ah, taasina lagu heli karo in la joojiyo dhiigga ku daadanaya Marinka Gaza.

Netanyahu oo taasi ka jawaabayay ayaa yiri “Cadaadiska waa in lagu jiheeyaa Xamaas iyo Yahya Sinwar ee ma ahan in Dowladda Israel la cadaadiyo.”

Ururka Xamaas ee Falastiin, Siyaasiyiinta Mucaaradka Israel iyo dadka dibadbaxyada ka wada Magaalooyinka Israel ayaa Netanyahu ku dhalleeceeya in uu diidan yahay in la joojiyo dagaalka, isaga oo ugu daneynaya rabitaanka axsaabta midigta fog ee isbahaysiga la ah xukuumaddiisa, kuwaa oo doonaya in dagaalku sii socdo, illaa laga burburinayo Xamaas.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa qiray in uu saaran yahay cadaadis caalami ah, kaas oo dunidu ay ku dooneyso in si degdeg ah loogu soo afjaro dagaalka Marinka Gaza.