Netanyahu oo gaaray Mareykanka iyo caqabado soo food saaray

Hadda waxaa la leeyahay Netanyahu waxa uu arkaa in xiriirka labada dhinac uu wajahayo is bedel suurtagal ah, isla-markaana uu isku dayi doono in uu aasaas cusub u dhigo maamulka soo socda ee Mareykanka.

Warbaahinta Mareykanka ayaa ku warameysa in Netanyahu uu codsaday inuu la kulmo Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump, inkastoo xafiiska ololaha Trump aanu weli wax war ah ka soo saarin, haddii Trump uu qaabili doono Netanyahu iyo in kale.

Ka dib markii Madaxweyne Biden uu Axaddii soo saaray qoraal uu ku sheegayo in uu isaga haray tartanka doorashada madaxtinimada ee bisha November ayaa waxay taasi Kamala Harris u siisay fursad ay ku noqon karto Musharaxa Xisbiga Dimoqraadiga ku metelaya doorashada, inkastoo go’aanka kama dambeysta ah ee xisbiga uu weli harsan yahay, iyadoona dadaal ugu jirto in ay hesho taageerada xubnaha xisbiga.

Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dib u dhac uu ku yimid kulankii la qorsheeyay ee lagu waday in Raysal Wasaaruhu uu Aqalka Cad kula yeesho Madaxweyne Joe Biden, taas oo loo aaneynayo Madaxweynaha oo weli la tacaalaya xanuunka COVID-19, oo toddobaad ka hor laga helay.