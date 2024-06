Netanyahu oo godkiisii ay biyo ugu soo galeen

Isu soo baxyadu waxa ay Israel ka noqdeen dhacdooyin toddobaadle ah, oo xukuumadda looga dalbanayo in ay Xamaas la gasho heshiis xabad joojin ah iyo in guryahooda dib loogu soo celiyo dadka la haysteyaasha.

“Rabshadaha caawa hareereeyay mudaaharaadka waxay ka gudbeen dhammaan xuduudaha.” Ayuu yiri Yair Golan oo intaasi ku daray “Booliska waa in aan loo ogolaan in ay noqdaan qalab gacanta ugu jira xukuumadda musuq-maasuqa iyo fashilka ah ee burburineysa Israel.”

Ciidamada amniga ayaa saacado ka dib bilaabay in ay xoog u adeegsadaan dibadbaxayaasha, tanina waxay dhabaha u xaartay in ay isku dhacaan dadkii mudaaharaadka sameynayay.

Dibadbaxayasha oo watay boorar ay ku qoran yihiin in la soo afjaro dagaalka ayaa ku qaylinayay ereyo ka dhan ah Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu, inuu is casilo iyo in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay .

Mudaaharaadkan oo ahaa mid ay dhigayeen qoysaska, ehelada iyo asxaabta la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza ayaa waxaa ku biiray tobanaan kun oo qof oo kale, kuwaa oo dalbanaya in si degdega ah dagaalka loo joojiyo iyo in si nabdoon guryahooda loogu soo celiyo la haysteyaashii lagu afduubtay weerarkii October 7-deedii.