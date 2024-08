Netanyahu oo ku hanjabay in Israel ay dili doonto cid kasta oo ka hor timaada

Raysal Wasaarihii hore ee Israel ayaa sheegaya in Netanyahu uu ku adkeysanayo mowqifkiisa ah inaysan qaadan doonin wax aan guul ahayn, oo ah in la wiiqo cududda militari ee Xamaas. Siyaasigan ayaa walaac ka muujiyay madax adeyga Netanyahu iyo sida ay Xamaas u tahay mid aan dagaalkan lagu jebin karin.

Raysal Wasaarihii hore ee Israel, Ehud Olmert ayaa Netanyahu ku eedeeyay in uu ku mashquulsan yahay wax aan ahayn in la joojiyo dagaalkan, iyadoo buu yiri uu jiro cadaadis kaga imanaya gudaha iyo dibadda.

Netanyahu ayaa dhanka kale ku adkeystay inaanu dhageysan doonin baaqyada uga imanaya dalalka ay xulafada yihiin ee ku aaddan in dagaalka Gaza la soo afjaro. Waxa uu ku hanjabay in ay dagaalka sii wadi doonaan, inta buu yiri ay Israel hanjabaadaha la kulmeyso.

Netanyahu ayaa xusay in Israel ay aragto in maalmo adag ay soo socdaan, isagoona yiri “Waxaan qiimeyn doonnaa xaaladda iyo gardarro kasta.”