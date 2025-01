Netanyahu oo kulan la leh mid ka mid ah Wasiirada xagjirka ah

Ben-Gvir ayaa muddooyinkanba ku hanjabayay in xisbigiisa midigta fog uu dumin doono xukuumadda la wada leeyahay, haddii ay ogolaato in xabad joojin laga sameeyo Marinka Gaza.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu la kulmo Wasiirka Amniga, Itamar Ben-Gvir, si uu ugu qanciyo inaanu carqaladeyn heshiiska ay suurtagalka tahay in ay Xamaas kula gaaraan dalka Qatar.