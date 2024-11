Netanyahu oo qoorta uga taagan yihiin Wasiirada xagjirka ah, si aan heshiis loola gelin Xisbullah

Warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegtay in ay wax adag tahay in heshiiska la ansixyo, iyadoo aanu Netanyahu wax xal ah u helin cadaadiska kaga imanaya labadaasi nin.

Saraakiisha Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa laga soo xigtay in heshiisku uu horseedayo in shacabkii labada dhinac ee barakacay ay dib ugu soo laabtaan guryahooda.

Hindisaha ayaa ku baaqaya in Israel ay ciidamadeeda ka saarto xuduudda iyo in Xoogaga Xisbullah ay illaa 30km ka fogaadaan xuduudda Lubnaan, iyadoo lagu soo bedelayo Ciidamada Dowladda Lubnaan.