Netanyahu oo sheegay in Xisbullah ay sameysay khalad weyn, ka dib isku daygii dil

Weerarkan ayaa ka tarjumaya in Xisbullah ay garaaci karto bugcad kasta oo Israel ah, taas oo fasiraad ka bixineysa in awoodda Xisbullah ay tahay mid aad u sarreyso.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weerarka ay Xisbullah Sabtidii ku soo qaadday hoygiisa uu ahaa isku day dil, oo la doonayay in lagu dilo isaga iyo xaaskiisa Sara.