Netanyahu oo si cad ugu deyriyay qoysaska dadka lagu haysto Marinka Gaza

Tanaasul ay sameeyaan dhinacyada ayaa fududeyn karta in horumar laga sameeyo wada hadalada xabad joojinta iyo is dhaafsiga maxaabiista.

Warkan ayaan farxad gelineyn qoysaska, ehelada iyo saaxiibada la haysteyaasha, kuwaa oo muddooyinkii ugu dambeysay waday dibadbaxyo ay cadaadis ku saarayaan xukuumaddiisa, si Xamaas loola galo heshiis horseedaya in maxaabiista la is dhaafsado.