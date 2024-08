Netanyahu oo wajahaya laba kala daran mid dooro

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa waxaa ku kordhaya cadaadiska gudaha iyo dibadda ee la xiriira dagaalka Marinka Gaza.

Dowladaha Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa maanta codkooda ku biiriyay cadaadiska caalamiga ah ee Raysal Wasaaraha Israel lagu saarayo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka ka soconaya Marinka Gaza.

Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen hoggaamiyeyaasha dalalkaasi ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo colaadda, sii deynta la haysteyaasha Israeliyiinta iyo in gargaarka bani’aadantinimo loo fasaxo dadka reer Gaza.

Hoggaamiyeyaashan ayaa taageeray dadaalada dhexdhexaadinta ee Masar iyo Qatar oo Mareykanku uu gadaal ka riixayo, si Israel iyo Xamaas ay wareeggan ugu dambeeya wada hadalada heshiis kaga gaaraan hindisihii Madaxweyne Joe Biden ee xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is weydaarsiga ee labada dhinac.

Qatar, Masar iyo Mareykanka ayaa Khamiistii Xamaas iyo Israel ugu yeeray in 15-ka bishan ay dib u bilaabaan wada hadalada, isla-markaana ay dhameeyaan daldaloolada jira, si xal loogu helo dagaalkan lagu riiqmay.

Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, Josep Borrell ayaa dhankiisa sheegay in joojinta colaadda Gaza ay muhiim u tahay in laga hortago isku dhac ballaaran oo Bariga Dhexe oo dhan ah.

Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, Raysal Wasaaraha Ingiriiska, Keir Starmer iyo Hoggaamiyaha Jarmalka, Olaf Scholz ayaa Dowladda Iran ku booriyay inay ka laabato weerarka aargudasho ay damacsan tahay inay ku qaaddo Israel, ka dib dilkii Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh loogu gaystay Caasimadda Tehran.

Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa wajahaya cadaadis kale oo Wasiirada asxaabta midigta fog ee xukuumaddiisa ka tirsan ay ku diidan yihiin in la soo afjaro dagaalkan.

Wasiirka Amniga, Itamar Ben-Gvir ayaa Raysal Wasaaraha uga digay inuu u hoggaansamo cadaadiska Mareykanka, haddii kalena uu isaga bixi doono xukuumaddiisa, maadaama taageeradiisa ay muhiim u tahay in xukuumaddan ay sii shaqeyso.

TV-ga Channel 12 ee Israel ayaa ku waramay in Ben-Gvir uu si fool ka fool ah uu Netanyahu ugu sheegay inay dumi doonto xukuumaddiisa, haddii uu ku mowqif noqdo Mareykanka, si loo soo afjaro dagaalka.

Ben-Gvir iyo Wasiirka Maaliyadda, Bezalel Smotrich oo ah labada nin ee ugu xagjirsan Golaha Wasiirada Israel ayaa dhammaadkii isbuuca cod kore ku sheegay in xukuumadda uu Netanyahu hoggaamiyo aysan sii shaqeyn doonin, haddii ay go’aansato in 10 bilood ka dib la joojiyo dagaalka ay ciidamadooda kula jiraan Xoogaga Ururka Xamaas.

Iyadoo ay dunida oo dhan daawaneyso ayay si joogta ah Warbaahinta uga sheegaan inay tahay in la sii wadi dagaalka, dilka iyo gaajeysiinta lagu hayo dadka reer Gaza, iyagoo ku andacoonaya in bulshada ay ku metelaan xukuumadda aanay dooneyn wax aan ahayn in dagaalku uu sii socdo, illaa iyo inta laga adkaanayo Xamaas. Waxay kaloo si weyn uga soo horjeedaan in la fasaxo kaalmada bani’aadantinimo ee aadka loogu baahan yahay.

Wasiiradan ayaa si isku mid ah ugu celceliya in Xamaas iyo kooxaha kale ee wax iska caabinta Falastiiniyiinta ay u furan tahay oo keliya inay isa soo dhiibaan, si kalena aanu dagaalku ku joogsan doonin.

Labadan nin ayaa muddooyinkii ugu dambeysay lagu cambaareynayay dibadbaxyada ka socda Israel ee Netanyahu looga dalbanayo inuu joojiyo dagaalka, si iyagoo badqaba ay guryahooda dib ugu soo noqdaan Israeliyiintii lagu qafaashay weerarkii 7-dii October ee lagu haysto gudaha Marinka Gaza.

Qoysaska, ehelada iyo saaxiibada dadka la haysteyaasha ah ayaa toddobaad walba Magaalooyinka Israel ka dhiga mudaaharaadyo lagu diidan yahay dagaalkan.

Inkastoo Israel ay muhiim u tahay taageerada xulafadeeda reer galbeedka, haddana waxaa cad inaanu Netanyahu iska indha tiri karin rabitaanka Wasiirada mayalka adag ee metela axsaabta midigta fog ee wax ka soo dhisay xukuumaddiisa.

Siyaasiyiinta Mucaaradka Israel ayaa Netanyahu ku dhalleeceeya inuu u afduuban yahay Ben-Gvir iyo Smotrich, isla-markaana ay hoggaanka u hayaan xukuumaddiisa, isagoo ka cararaya uun in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay.

Ma cadda, sida Netanyahu uu uga xeeladeysan doono cadaadiska caalamiga ah ee saaran iyo kan kale ee ka haysta Wasiirada midigta fog, oo xukuumaddiisu ay ku tiirsan tahay isbahaysiga ay la leedahay.