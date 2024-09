Netanyahu “Qof kasta oo na soo weerara, ma baxsan doono”

Netanyahu waxa uu ka dheregsan yahay in kororka rabshadaha ee ka jira Bariga Dhexe ay la xiriiraan weerarada ay ciidamadiisu ka wadaan Marinka Gaza, mana soo hadal qaadin, haddii ay aqbalayaan xabad joojin bilaa shuruud ah iyo in kale.

Warbaahinta Israel ayaa maanta qoreysay in Netanyahu uu amar ku bixiyay in la weeraro Ururka Xisbullah, iyadoona Xisbullah ay ka digtay weerar kasta oo dhinaca dhulka oo lagu soo qaado dalkaasi Lubnaan.