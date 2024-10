OHCHR oo eedeymo xoogan u jeedisay Israel, ka dib waxa ay ka waddo waqooyiga Gaza

Hay’adahan ayaa sheegay in xaalad aan la arkin ay wajahayaan 400,000 oo qof oo haatan ku nool waqooyiga Marinka Gaza, iyagoona ka digay in dadkaasi laga sal kiciyo guryahooda iyo meelaha kale ee ay gabaadsanayaan.

OHCHR ayaa sheegtay in Ciidamada Israel ay dadka u sheegeen in ay isaga baxaan waqooyiga Marinka Gaza, haddana ay sii wadaan duqaymaha iyo weerarada ay ku beegsanayaan dadkaasi.

Xafiiska Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in qorshaha guud ee Militariga Israel ee isugu jira dilka, gaajeysiinta iyo barakacinta dadka rayidka ah uu keenayo in Falastiiniyiinta laga waayo waqooyiga Marinka Gaza.