Philippe Lazzarini oo si kulul u weeraray Ciidamada Israel

Lazzarini ayaa tilmaamay in tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay Ciidamada Israel dileen 193 ka mid ah shaqaalaha hay’adda, isla-markaana ay Israel isku dayeyso in ay gebi ahaanba meesha ka saarto shaqadii hay’adda ay u haysay shacabka Falastiiniyiinta.

Guddi dib-u-eegis oo Qaramada Midoobey ay u xilsaartay howlaha shaqo ee hay’addaasi ayaa ogaaday in UNRWA ay dejisay habab iyo siyaasado lagu hubinayo dhexdhexaadnimada, degdeg ah iyo jawaabo waafi ah oo ku saabsan eedeymaha. Guddigan oo ay hoggaamineysay Catherine Colonna oo horey u soo noqotay Wasiirka Arrimaha Dibadda Faransiiska ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in Israel ay jeedisay eedeymo aan caddeyn lahayn. Guddiga ayaa UNRWA ka fogeeyay inay tahay hay’ad argagixiso. UNRWA waa hay’adda ugu weyn dhanka samafalka ee ka hawlgasha Marinka Gaza.

Madaxa UNRWA ayaa difaacay shaqada hay’adda iyo dadaalada ay wax kaga qabaneyso xaaladda ba’an ee bani’aadantinimo ee ka jirta Marinka Gaza, waana xilli ay hay’addu isku dayeyso in ay hoos u dhigto walaaca ku saabsan, waxa keenay in laga jaro dhaqaalihii ay dalalka deeqbixiyeyaasha ku taageerayeen shaqada ay ka waddo dhulka go’doonsan.