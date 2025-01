Puntland oo culeys gaar ah ku haysa Daacishta Somaliya

Puntland ayaa malaha ka baxsaneysa in mar qura ay laba furin isku furto, taas oo laga yaabo inay keeni karto in ay is garabsadaan labada maleeshiyo oo muddo dheer uu dagaal ka dhaxeeyay.

“Waxaan kaloo halkan rabaa inaan baaq uga diro cid kasta oo ururadaas xagjirka ku jirtay oo diyaar u ah inay ka tanaasusho howshii ay ku jirtay, waxay Dowladda Puntland ay u fidineysaa in ay nabadgelyadooda ka shaqeyso, bulshadana dib ugu dirto, wixii Soomaali ahna ay dadkooda ku celiso, wixii ajnabina dalalkooda haddii ay u baahdaan in la gayn doono. Ma rabno dhiig bani’aadam, laakiin ciddii ku madax adeygta waxaan farayaa Ciidamada Dowladda inay waajibkooda ka gutaan.” Ayuu yiri Madaxweyne Deni.

Wasiirka ayaa sheegay in Puntland ay cafis u fidineyso cid kasta oo go’aansanta in ay isu soo dhiibto maamulkaasi.