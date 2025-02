Puntland oo qiratay in askar badan ay kaga dhinteen dagaalkii maanta

Afhayeenka oo wareysi siiyay VOA ayaa marka hore sheegay in ciidamadu ay dileen in ka badan 70 nin oo ka tirsan maleeshiyadii soo weerartay fariisimahooda.

Afhayeenka Ciidanka Puntland, General Maxamuud Maxamed Axmed (Faadhigo) ayaa sheegay in weerarka uu ku bilowday mootooyin ay qaraxyo ku rakiban yihiin iyo baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa, ka dibna uu xigay dagaal toos ah, isagoona xusay in laba jiho laga soo weeraray ciidamada.