Puntland oo shaacisay tirada xubnaha Daacish ee lagu dilay dagaalkii maanta

Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa waxay dhawaan shacabka ku ammaantay in ay si wanaagsan uga qayb qaateen wejigii koowaad ee hawlgalka, iyadoona ku boorisay in hawlgalka oo wejigiisii labaad socdana ay qayb lixaad leh ka qaataan.

Taliska ayaa warsaxaafadeed uu caawa soo saaray ku sheegay in ciidamada hawlgalka ka wada dhulka buuraha ay dileen in ka badan 15 nin oo ajnabi ah, isla-markaana ay gebi ahaanba la wareegeen deegaanada Qurac, Dhasaq iyo Damdamle (Damdamaale).