Putin oo digniin culus u jeediyay Ukraine

Putin ayaa dalalka NATO uga digay in ay bixiyaan hubkaasi, haddii kalena ay noqon doonto in lagu xadgudbay heshiiskii uga yeelay xakameynta hubkaasi.

Putin oo ka hadlayay shir uu kaga qaybgalay magaalo madaxda dalka Kazakhstan ee Astana ayaa sheegay in dalkiisu uusan ogolaan doonin in Ukraine ay noqoto dal ku hubeysan nuclear.