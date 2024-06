Putin oo farriin baqdin gelin ah u diray xulafada Mareykanka

Fallanqeeyeyaasha ayaa sheegaya in daandaansiga joogtada ah ee ay reer galbeedka ku hayaan Ruushka ay soo dedejisay in uu qaado tallaabadan.

Madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyay in Ruushku aanu meeesha ka saari doonin in xiriir militari iyo mid farsamaba uu la yeesho Kuuriyada Waqooyi.