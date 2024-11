Qaddiyadda qaranimada Falastiin oo maanta ay ugu dhowdahay

Bannaanbaxyada ka dhanka ah Israel ee ka socda dalalka reer galbeedka ma ahan oo keliya mid lagu doonayo in lagu aqoonsado Falastiin, waxayse sidoo kale dadku doonayaan in la joojiyo hubka iyo qalabka militari ee loo dhoofiyo Tel Aviv, si ay habdhaqankeeda u hagaajiso.

Wasiirka ayaa si toos ah Mareykanka ugu sheegay in aqoonsiga Sacuudiga ee Israel uu ku xiran yahay in Falastiiniyiintu ay yeeshaan dowlad xubin buuxda ka ah Qaramada Midoobey.