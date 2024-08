Qaramada Midoobey iyo Midowga Yurub oo dalbaday in la joojiyo hawlgalka Daanta Galbeed

Wasiirka ayaa tilmaamay in ay waajib tahay in Israel ay wax ka qabato khatarta ka jirta Daanta Galbeed, isagoona Iran ku eedeeyay in ay hubka si qarsoodi ah ku soo geliso dhulka la haysto.

Afhayeenka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay ku soo laabtaan hannaan siyaasadeed oo macno leh, oo lagu dhisi karo buu yiri xal laba dowladood ah.

Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Stephane Dujarric oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isku dhacyada joogtada ah ee labada dhinac lagaga gudbi karo in la soo afjaro gumeysiga.