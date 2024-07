Qaramada Midoobey oo Israel ku eedeysay inay barakacisay laba milyan oo qof

Ku dhawaad 38 kun oo qof oo shacab ah ayaa ku dhintay muddada uu socdo dagaalkan, in ka badan 87 kun oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa xaqiijisay in inta badan dadkan ay yihiin dumar iyo carruur.

“Adeegyadii bulshada oo dhan ayaa burburay. Shuruucda caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo xuquuqul insaanka waa in dhammaan la ixtiraamaa.” Ayay tiri haweeneydan oo intaasi ku dartay “Ilaalinta rayidka ayaa ah mudnaanta ugu weyn. UNRWA waa in loo ogolaadaa inay gudato waajibaadkii loo igmaday.”

Sigrid Kaag ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka, lagana shaqeeyo sii deynta dhammaan la haysteyaasha iyo in aan la xanibin kaalmada bani’aadantinimo ee la gaynayo Marinka Gaza.

Waxay sheegtay in Israel ay xilligan barakacin kale oo khasab ah ka waddo deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Marinka Gaza, halkaas oo dadkii ku noollaa ay bilaabeen in ay ka cararaan, ka dib amarkii Israel ee la xiriiray in shacabku ay banneeyaan iyo duqaymihii xigay ee ay ciidamadeeda ka bilaabeen Khan Yunis.

Sigrid Kaag ayaa sheegtay in weerarada joogtada ah ee Ciidamada Israel ay dad fara-badan ku khasbeen in maanta ay bannaanada ka joogaan guryahooda.

Iskuduwaha Gargaarka Bani’aadantinimada Qaramada Midoobey ee Gaza, Sigrid Kaag ayaa sheegtay in weerarada Ciidamada Israel ay ku barakaciyeen in ka badan 1.9 milyan oo ka mid ah dadka reer Gaza, oo tiradooda lagu qiyaaso 2.3 milyan oo qof.