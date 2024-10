Qaramada Midoobey oo Israel ku marqaati furtay inay dhibaato baahsan ka gaysatay Lubnaan

“Waa in la soo afjaraa colaadahaan khalafsan ee soo noqnoqday, waana in dunida u soo gurmataa Lubnaan.” Ayuu yiri Grandi.

Dowladda Lubnaan ayaa mar sii horreysay ku dhawaaqday in la barakaciyay in ka badan boqolkiiba labaatan dadka dalkaasi.

Sarkaalkan ayaa sheegay in weerarada sii kordhaya ee Israel ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, ka dib markii la beegsaday kaabeyaasha dadweynaha qaarkood iyo in la dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan.