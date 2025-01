Qaramada Midoobey oo ka digtay xaaladda sii xumaaneysa ee Daanta Galbeed

OHCHR waxay sheegtay in Ciidamada Israel ay baaritaano shakhsi shakhsi ah marsiinayaan dadka gaadiidka la socda, taasna ay keentay in ciriiri uu ka dhasho isu socodka magaalooyinka.

Afhayeenka ayaa sheegay in Israel ay gaysaneyso duqaymo badan oo xagga cirka ah iyo in sida muuqata ay ciidamadeeda tooganayaan sida uu yiri dadka deegaanka ee aan hubaysneyn ee isku dayaya inay baxsadaan amaba ay badbaado helaan.

Waxa uu tilmaamay in Xafiiska Qaramada Midoobey ee Xiriirinta Arrimaha Bani’aadantinimada (OCHA) uu ka digay in mar kale la adeegsado xeelado dagaal oo halis ah, taasoo kor u qaadeysa walaaca laga qabo isticmaalka awood ka baxsan heerarka fulinta sharciga.