Qaramada Midoobey oo ku talisay in si dhakhsi ah ciidan nabad ilaalin ah loogu diro Suudaan

Qaramada Midoobey ayaa codsatay in ciidan nabad ilaalin ah la geeyo dalka Suudaan iyo in la kordhiyo cunaqabateynta hubka ee dalkaasi, si loo ilaaliyo dadka rayidka ah.

Qaramada Midoobey waxay sheegtay in ciidan nabad ilaalineed oo dhexdhexaad ah ay tahay in loo diro dalkaasi, xilli dagaalka u dhaxeeya labada janan ee ugu awoodda badan ciidamada dalkaasi uu weli saamayn ba’an ku yeelanayo dadka rayidka ah.

Guddi xaqiiqo raadin ah ayaa Jimcihii soo bandhigay warbixin sheegeysa in dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ay gaysteen xadgudubyo xun-xun oo ka dhan ah xuquuqul insaanka, kuwaa oo noqon kara dembiyo dagaal.

Guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in Ciidamada Militariga Suudaan iyo Xoogaga Gurmadka Degdegga ee RSF ay gaysteen weeraro lagu dhibaateeyay rayidka, kufsi, xarig iyo jirdil ay kula kaceen dad rayid ah, iyagoo wax ay reebteena aysan jirin.

Labada dhinac ayaa lagu eedeeyay inay gaysanayaan dembiyo ka dhan ah aadanaha, xilli aysan jirin wax xabad joojin ah oo dalka laga sameeyay, tan iyo markii uu dagaalku bilowday, ku dhawaad 17 bilood ka hor.

Guddiga ayaa warbixinta la daabacay oo ka kooban 19 bog ku saleeyay 182 wareysi oo lala yeeshay badbaadayaasha, xubnaha qoyskooda iyo marqaatiyaal. Wareysiyadan ayaa la qaaday intii u dhaxeysay billihii January iyo August ee sanadkan.

Khubarada xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey ay taageerto ayaa sheegay in colaadda ay u muuqato mid ka sii dareyso, waxayna soo jeediyeen in la qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, sida in ciidan nabad ilaalineed loo diro dalkaasi iyo in la ballaariyo cunaqabateynta hubka ee Suudaan.

Guddiga ayaa ku booriyay caalamka in si dhakhsi ah ciidanka loogu diro dalkaasi, balse ma sheegin cidda ka qayb qaadan karta ama dalalka ay tahay inay ciidamo ku yaboohaan hawlgalka nabad ilaalinta.

Dagaalka sokeeye ee Suudaan ayaa bishii April ee sanadkii 2023 ka qarxay Caasimadda Khartoum, iyadoona uu si degdeg ah ugu fiday dalka intiisa kale.

Dagaalkan ayaa u dhaxeeyo Hoggaamiyaha Golaha Talada ee Suudaan, General Abdel Fattah Al Burhan iyo kuxigeenkiisii hore General Mohamed Hamdan Dagalo, oo hadda ah Hoggaamiyaha Xoogaga RSF. Labada janan ayaa ku dagaalamaya awoodda dalka.

Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad shan iyo toban kun oo qof, halka tobanaan kun oo kalena ay ku dhaawacmeen.

Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in colaadda ay ku barakaceen ku dhawaad toban milyan oo qof, waxay kaloo sheegtay in kala bar dadka reer Suudaan ay u baahan yihiin gargaar bani’aadantinimo.