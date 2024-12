Qaramada Midoobey oo sheegtay in xaaladda Suuriya ay meel adag mareyso

Hay’adda Cuntada Adduunka (WFP) ayaa sheegtay in dagaalka toddobaadkii hore ka bilowday Gobolka Idlib oo keliya ay ku barakaceen in ka badan 280,000 oo qof. Hay’addu waxay kaloo sheegtay in barakacayaasha ay u badan yihiin haween iyo carruur.

