Qaramada Midoobey oo sheegtay inay 15 sano qaadan doonto nadiifinta burburka Gaza

UNRWA waxay sheegtay in haraaga uu sababay dagaalka ay ka koobnaan karaan bambaanooyin aan qarxin iyo walxaha kale ee waxyeelada gaysan kara, isla-markaana loo baahan yahay in walxahaasi laga nadiifiyo dhulka ciriiriga ah.

Warka ayaa lagu sheegay “Tani waxay u baahan doontaa in ka badan 100 baabuur, waxaana ku kacaya kharashka in ka badan shan boqol oo milyan oo dollar ($500M).”

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa sheegtay in 15 sano ay qaadan doonto in burburka laga nadiifiyo Marinka Gaza.