Qaramada Midoobey oo sheegtay inay hakisay howlihii gargaar qaybinta ee Gaza

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in muddada uu dagaalku socdo ay Ciidamada Israel dileen in ka badan 40,435 qof oo dad rayid ah, halka 93,534 kalena ay dhaawaceen.

Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Stephane Dujarric ayaa sheegay in Qaramada Midoobey ay sii joogi doonto Marinka Gaza, iyadoo raadineysa marino ammaan ah oo lagu shaqayn karo, si ay u suurtagasho in gargaarka la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan.

Israel oo illaa bishii July dadka rayidka ah ka barakacineysay koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza ayaa 16-kii bishan bilowday in ay dadka ku amarto in ay ka baxaan bartamaha Marinka Gaza, oo ay buuxdhaafiyeen dadkii laga soo barakaciyay waqooyiga iyo koonfurta Marinka Gaza.