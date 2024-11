Qatar oo sheegtay inaysan qayb ka sii ahaan doonin wada hadalada Israel & Xamaas

Maamulka Israel ayaan weli dhankooda ka hadlin, haddii ay ka war hayaan in Qatar ay joojisay doorkeedii dhexdhexaadinta ee wada hadalada nabadda iyo in kale.

Xamaas ayaa dalbatay in xabad joojinta Gaza ay noqoto mid dhameystiran iyo in Ciidamada Israel ay ka wada baxaan Marinka Gaza, halka Israel ay ku adkeysanayso xabad joojin ku-meel-gaar ah iyo in ciidamadeeda ay ku sii sugnaadaan xadka Marinka Gaza iyo Masar.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar, Majed Al Ansari ayaa sheegay in dalkiisu uu hakiyay doorkiisii dhexdhexaadinta ee dhinacyada, illaa ay ka muujinayaan rabitaanka iyo inay ka go’an tahay in la gaaro heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Gaza.