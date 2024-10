QM oo ka hadashay dadka ka cararaya colaadda Lubnaan ee gaaraya Suuriya (Tirada hadda qaxday)

Bilowgii duqaymaha Israel ee Beirut ayaa u muuqday kuwo goos goos ah, waana tan keentay in dadku intooda badan ay halkaasi u cararaan, balse wixii ka dambeeyay Jimcihi waxaad mooddaa in Israel ay diiradda saareysay Beirut.

Madaxa Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobey ee UNHCR, Filippo Grandi ayaa sheegay in in ka badan boqol kun oo qof ay u qaxeen dalka Suuriya, iyagoo ka cararaya weerarada ballaaran ee ay Israel ka waddo koonfurta dalka Lubnaan.