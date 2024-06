Qoorqoor “Somaliya ayaa ka jirta meel dadka waalwaalan laga dhageysto”

Dagaalkan ugu dambeeyay ayaa daba socdo mid kale oo bishii hore dhinacyada dhex maray, markaas oo malaha laga gaabiyay in si toos ah loogu istaago deminta colaadda, sharcigana lala tiigsado kuwii bilowgiiba ka shaqeeyay in beeluhu dagaalamaan.

Madaxtooyada Galmudug ayaa ku guuleysatay in ciidamo kala dhex dhigto, iyadoona ay socdaan dadaalada lagu doonayo in lagu dhameeyo dagaalkan.

“Waxaan rabnaa in loo diyaargaroobo go’aankii aan wada qaadanay, gogoshiina lala yimaado ayadoo ka go’an dadka in nabaddaas salka loo dhigo.” Ayuu yiri Madaxweynaha oo intaasi ku daray “Cadow badan bay nabaddu leedahay, waxa dhacayna waan isla ognahay oo wax baa la wada fahmayaa oo wax iska dhacay keliya ma ahanee, wax laga shaqeynayay oo fursad laga dhex raadinayo oo dano siyaasadeed laga leeyahay oo aan ka soo baxeynin meeshee, dadkii ay ra’yigooda sidaas tusay ay tahay aragtidooda sida ay u gaaban tahay iyo sida ay u qariban tahay, ayagaas ayaa waxaan rabnaa inaan Ilaahay ka nabadgalno oo iska qabano, lagana feejignaado meel la joogaba.”