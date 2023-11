Qoysaska la haysteyaasha Israeliyiinta oo cadaadiskoodii soo celiyay

Yair Lapid, Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel ayaa Axaddii sheegay in ay taageeri doonaan heshiis kasta, oo horseedaya in si nabdoon ay guryahooda ugu soo laabtaan la haysteyaasha.

Waxay sheegeen in ay ka baqdin qabaan tallaabo khaldan oo la qaado in ay halis gelin karto nolosha 241 qof oo Israeliyiin ah.

Wararka ayaa sheegaya in isu soo bixii shalay galab ay ka qaybgaleen saaxiibada la haysteyaasha, iyagoona cod kore ku dalbanayay in laga shaqeeyo sii deysmadooda.

Qoysaska iyo ehelada la haysteyaasha ayaa la sheegaya in ay ka quusteen rajadii ay maamulka ka qabeen in dadkaasi ay dib ugu soo celin doonaan guryahooda iyagoo badqaba, ka dib markii Ciidamada Israel ay ballaariyeen hawlgaladooda.