Rayidka lagu dilay Gaza oo kor u dhaaftay 40 kun oo qof iyo diidmada Xamaas ee wada hadalada

Xamaas ayaa dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ee Qatar iyo Masar u sheegtay in doodaha iyo gorgortanka ay tahay in lagu saleeyo ajandeyaashii ay aqbaleen 2-dii bishii July, si xabad joojin looga dhaqangeliyo Marinka Gaza, maxaabiistana la isku dhaafsado, isla-markaana aanay aqbali doonin gorgortanka cusub ee Israel.

Waxaa aad u yar rajada laga qabo in ay guuleystaan wada hadalada lagu wado inay dib uga bilowdaan dalka Qatar, sababtu tahay Israel oo aysan daacad ka ahayn in colaadda la soo afjaro.

Israel ayaa uga sii dareysa nolosha dadka rayidka ah, marka aad eegto in ay sii kordhineyso hawlgaladeeda xagga cirka oyo is hortaagga ay ku hayso waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha.