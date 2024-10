Raysal Wasaaraha Ingiriiska oo ku baaqay in laga faa’iideysto dilka Yahya Sinwar

Xamaas ayaa ku gorgortameysa in si buuxda loo soo afjaro dagaalka, in Ciidamada Israel ay ka wada baxaan meelaha ay ka joogaan Marinka Gaza oo dhan iyo inay iyagu soo qortaan magacyada maxaabiista ay doonayaan in loo soo sii daayo.

Dhanka kale Raysal Wasaaraha Ingiriiska, Keir Starmer ayaa sheegay in loo baahan yahay in dilka Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Yahya Sinwar uu noqdo mid wax ka bedela colaadda Bariga Dhexe.

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ayaa sheegtay in shacabka Falastiiniyiinta ay halis ugu jiraan inay u dhintaan macluul soo fool leh, ka dib markii ay Israel ku eedeysay inay hortaagan tahay in dadka la gaarsiiyo gargaar wax ku ool ah.

Raysal Wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegay in xaalad aad u liidato oo bani’aadantinimo ay ka jirto Marinka Gaza, loona baahan yahay in wax laga qabto.