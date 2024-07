Raysal Wasaaraha Ireland oo si kulul u cambaareeyay arxan-darrada Israel

HRW ayaa Warbaahinta CBS News u sheegtay in Israel ay si cad u diidan tahay in gargaarka bani’aadantinimo la gaarsiiyo dadka rayidka ah, isla-markaana ay gaajeysiinta u adeegsaneyso sida hub oo kale.

Dhanka kale Hay’adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in la helay caddeymo muujinaya in Israel ay dembiyo dagaal ka gaysatay Marinka Gaza, xilli ay sheegtay in laga hortaagan yahay inay baaritaan ku sameyso heerarka dembiyada dagaal ee ka dhacay dhulka go’doonsan.