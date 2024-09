Raysal Wasaaraha Israel oo ballanta uga baxay Qaramada Midoobey

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa beeniyay wararka sheegaya in Israel ay aqbashay in dhowr cisho xabad joojin bani’aadantinimo laga sameeyo Marinka Gaza, si cudurka dabeysha looga tallaalo carruurta Gaza.

Qaramada Midoobey ayaa mar sii horreysay sheegtay in Israel iyo Xamaas ay aqbaleen xabad joojin ku-meel-gaar ah oo bani’aadantinimo, ka dib codsi ay u jeedisay labada dhinac, si looga jawaabo kiisaska dabeysha ee markii ugu horreysay muddo 25 sano ah laga soo wariyay dhulka ay colaaddu ka jirto.

Hay’adaha caalamiga ah ayaa gelinkii dambe ee Sabtidii Isbitaalka Nasser ee Khan Yunis ka bilaabay tallaalka cudurka dabeysha, inkastoo uu qorshuhu yahay in tallaalka xooggiisa Axaddan laga bilaabo deegaanka Deir Al-Balah ee bartamaha Marinka Gaza.

Raysal Wasaaraha Israel oo arrintaasi ka falcelinayay ayaa sheegay in xukuumaddiisu aanay aqbalin in si guud xabadda loo joojiyo, saacadaha uu socdo ololaha tallaalka.

“Wararka ku saabsan xabad joojinta guud ee tallaalka dabeysha ee Gaza waa been.” Ayuu Raysal Wasaaruhu ku sheegay warsaxaafadeed xalay ka soo baxay xafiiskiisa.

Netanyahu ayaa warsaxaafadeedka ku sheegay “Israel waxay ogolaan doontaa marin bani’aadantinimo oo keliya, kaas oo shaqaalaha tallaalka ay u mari doonaan si ammaan ah, iyagoo adeegsanaya goobo la xididay oo ammaan ah, dhowr saacadood.”

Netanyahu ayaa sheegay in Israel ay ogoshahay in tallaalka laga sameeyo Marinka Gaza, si looga hortago buu yiri faafitaanada cudurada faafa ee gobolka, balse aanay marnaba aqbali doonin in Gaza oo dhan laga sameeyo xabad joojin guud, saacadaha uu tallaalku socdo.

Codsiga Qaramada Midoobey ayaa ahaa in saddex cisho xabad joojin soconeysa sideed saacadood laga sameeyo Marinka Gaza oo dhan, si cudurka dabeysha looga tallaalo 640,000 oo carruurta Gaza ah, taas oo hadda uu Netanyahu ku gacan seyray, inkastoo markii hore ay Hay’adda WHO sheegtay in uu aqbalay.

Xabad joojin dhameystiran oo keliya ayaa damaanad qaadi karta in carruurta Gaza ay qaataan dawada tallaalka ee cudurka dabeysha.