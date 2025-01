Raysal Wasaaraha Israel oo beeniyay in la gaaray heshiis xabad joojineeed

Dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ayaa riixaya in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo ka dhaqangala Gaza iyo in dhinacyadu ay maxaabiista is dhaafsadaan.

Dhexdhexaadiyeyaasha ayaa laga soo xigtay in ay jirto rajo wanaagsan oo ku aaddan in la gaari karo xabad joojin laga sameeyo Gaza, laakiin aan weli la gaarin wax heshiis ah.

Warbaahinta ayaa ku warantay in Israel iyo Xamaas ay ku heshiiyeen dhowr toddobaad oo xabad joojin ah, si loo dardargeliyo wada hadalada nabadda iyo qorshaha maxaabiis is dhaafsiga ee labada dhinac.