Raysal Wasaaraha Israel oo farriin la yaab leh u diray shacabka Iran

Xafiiska Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa galabta baahiyay muuqaal uu Raysal Wasaaruhu kula hadlayo shacabka dalka Iran.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa farriin la yaab leh hawada u mariyay shacabka Iran, si ay uga horyimaadaan dowladda dalkaasi.

Raysal Wasaaraha ayaa shacabka dalkaasi uga digay khatar uu sheegay inay u horseedeyso dowladdooda, ayna tahay in ay meel kaga soo wada jeestaan.

Waxa uu sheegay inaysan xor ahayn, isla-markaana ay u baahan yihiin inay ka xoroobaan nidaamka uu sheegay inay ku hoos nool yihiin.

Waxa kaloo uu sheegay in Dowladda Iran aysan daryeeleynin shacabkeeda, taasi bedelkeedana ay ballaayiin dollar ku bixineyso oo ku maalgelinayso ururada hubeysan ee ka dagaalama gobolka.

“Maalin walbaa waxaad arkeysaa maamul idin hoostaga oo hadalo kulul ka jeediya difaaca Lubnaan, difaacaya Gaza. Haddana maalin kasta maamulkaas wuxuu gobolkeenna sii geliyaa mugdi iyo dagaal.” Ayuu yiri Raysal Wasaaraha Israel oo iftiiminaya in dhaqaalihii shacabka dalkaasi lagu maalgeliyo waxa uu ku sheegay kooxaha argagixisada.

“Taliska Iran keliya wuxuu diiradda saaraa dagaalada shisheeye, kuwaas waxay keliya sii kordhinayaan qalalaasaha gobolka.” Ayuu yiri Raysal Wasaare Netanyahu.

Netanyahu ayaa sheegay in Israel ay xaq u leedahay inay is difaacdo, haddii ay u aragto in jiritaankeeda uu halis ku jiro, waxa uu intaasi ku daray inaysan jirin meel aysan gacanta Israel gaari karin oo gobolka ah.

“Ma jirto meel Bariga Dhexe ah oo Israel aysan gaari karin. Ma jirto meel aan aadi doonin, si aan u ilaalino dadkeenna oo aan u ilaalino dalkeenna.” Ayuu yiri Hoggaamiyaha Israel.

Benjamin Netanyahu, Raysal Wasaaraha Israel ayaa shacabka Iran ku booriyay in ay meel kaga soo wada jeestaan, sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen nidaamka ka arrimiya dalkaasi, wuxuuna rajo ka muujiyay mustaqbal ifaya oo Iran ay yeelato, kana xorowdo nidaamka maamula dalkaasi.

Raysal Wasaare Netanyahu ayaa reer Iran ugu baaqay in ay kor u soo kacaan, isagoona ballanqaaday in Israel ay garab taagan tahay, balse uu kaga digayo in ay god madow ku dhacaan.

“Inta badan dadka reer Iran waxay ogyihiin in maamulkoodu aanu dan ka lahayn iyaga, haddii uu dan ka yeelan lahaa waxay joojin lahaayeen ballaayiinta dollar ay ku khasaariyaan dagaalada aan wax tarka lahayn ee ka socdo Bariga Dhexe, waxayna bilaabi lahaayeen horumarinta noloshooda.” Ayuu yiri Netanyahu oo sheegaya in dhaqaalaha lagu bixiyo sameysashada hubka nuclear-ka iyo dagaalada ay tahay in dib loogu jiheeyo sida uu yiri horumarinta kaabeyaasha dadweynaha, sida waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka.

Netanyahu ayaa kalsooni ka muujiyay in Iran ay xor noqon doonto sida uu yiri si ka dhakhso badan sidii la filayay, isagoona labada dal u rajeeyay mustaqbal wanaagsan iyo shacabkooda oo nabad ku wada nool.

“Marka Iran ay ugu dambayntii xor noqoto, waqtigaas wuxuu iman doonnaa si ka dhaqso badan, sida ay dadku u maleynayaan.” Ayuu yiri Netanyahu.

Netanyahu ayaa hadalkiisa ku xoojiyay in la burburin doono sida uu yiri shabakadaha argagixiso ee Iran taageerto, dalkuna uu heli doono sida uu yiri maalgashi caalami ah, dalxiis ballaaran iyo hal-abuur tignolajiyadeed oo cajiib ah.

Netanyahu ayaa ugu dambayn shacabka reer Iran ku booriyay inay diidaan kooxda yar ee fiqriga xagjirka ah ee xukuma sida uu yiri qaranka.

“Waxaad u qalantaan wax ka wanaagsan, carruurtiina waxay mudan yihiin wax ka wanaagsan, adduunka oo dhan ayaana mudan wax ka sii wanaagsan. Waan ogahay inaadan taageerin dilaaga Xamaas iyo Xisbullah, laakiin madaxdiina ayaa sameeya, waxaana mudan yihiin wax badan.” Ayuu yiri Netanyahu.

Netanyahu ayaa horey farriimo la mid ah u diray shacabka Lubnaan, Gaza iyo Yemen, isagoo muwaadiniinta ka codsanaya inay ka horyimaadaan nidaamka.