Raysal Wasaaraha Israel oo isku buuq lagu furay

Gantz ayaa muddooyinkii ugu dambeysay si dhow loola xiriirinayay Mareykanka iyo Midowga Yurub, kuwaa oo iyagu gadaal ka riixaya in la soo afjaro colaadda Gaza, sababo ku aaddan cadaadiska sii kordhaya ee ka haysta gudaha. Bulshada reer galbeedka ayaa madaxdooda ku cadaadinaya in la joojiyo dhiigga ku daadanaya Marinka Gaza.

Xisbiyada isbahaysiga ayay qaarkood dalbanayaan in dagaalka la sii wado, halka qaar kalena ay soo jeedinayaan in la qaato heshiis lagu soo afjaraayo colaadda.

Raysal Wasaaraha ayaa la sheegaya in uu ku jahwareersan yahay dalabaadyada is diidan ee kaga imanaya xisbiyada shuraakada kula ah xukuumaddiisa.