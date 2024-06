Raysal Wasaaraha Israel oo ka hadlay dagaalka Marinka Gaza

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in uu filayo in dhawaan la soo geba-gabeeyo hawlgalka dhinaca dhulka ee ay ciidamadiisu ka wadaan deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza, si ciidamadu ay isugu diyaariyaan xiisadda sii kordheysa ee kala dhaxeysa Ururka Xisbullah ee ka taagan xuduudda.

