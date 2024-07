Raysal Wasaaraha Israel oo kooxdiisa faray in ay ku laabtaan wada hadalada xabad joojinta Gaza

Wararka ayaa sheegaya in Aqalka Cad uu dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ee Qatar iyo Masar ka codsaday in dib loo bilaabo dadaalada wada hadalada iyo dhexdhexaadinta labada dhinac, si loo joojiyo dagaalka Marinka Gaza, dhinacyaduna ay wixii maxaabiis ah ee lagu heshiiyo ay isku weydaarsadaan.

War qoraal ah oo xalay ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaaraha Israel ayaa lagu sheegay in wafdiga la diri doono Khamiista, si loo socod siiyo hindisaha Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ee xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga ee saddexda weji ka kooban.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa amray in kooxda ku meteleysa wada hadalada xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ay dib ugu laabtaan miiska wada hadalka.