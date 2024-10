Raysal Wasaaraha Israel oo ku dhawaaqay in la dilay Hashem Safieddine

“Maanta way ka daciifsan tahay, sidii ay ahayd sanado badan.” Ayuu yiri Hoggaamiyaha Israel oo shacabka Lubnaan ugu baaqay in ay kacaan, isla-markaana ay iska dulqaadaan Ururka Xisbullah, ka dib markii sida uu yiri ay Israel hoos u dhigtay awooddii Xisbullah iyo inay dishay Hassan Nasrallah, bedelkiisii iyo kii kale ee isna sii bedeli lahaa.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in ninkaasi lagu dilay duqayn ay ciidamadiisu ka fuliyeen Beirut, isaga oo intaasi ku daray in sidoo kale la dilay ninkii isaga bedeli lahaa, balse ma sheegin shakhsiyaddiisa iyo qofka uu yahay.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa muuqaal uu soo duubay ku sheegay in Israel ay dishay Hashem Safieddine, kaas oo la saadaalinayay in uu bedeli doono sida uu yiri Hassan Nasrallah.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa caawa ku dhawaaqay in la dilay ninkii la hadal hayay in uu bedeli doono Hoggaamiyihii Ururka Xisbullah ee la dilay.