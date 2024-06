Raysal Wasaaraha Israel oo la kulmay la haysteyaashii la soo furtay (SAWIRRO)

Xamaas ayaa sheegtay in Ciidamada Israel ay hawlgalkaasi ku dileen 210 qof oo Falastiiniyiin ah, in ka badan 400 oo kalena ay dhaawacmeen.

Netanyahu ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go’an tahay in la soo sii daayo dhammaan la haysteyaasha kale ee weli ku jira gacanta kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta.