Raysal Wasaaraha Israel oo qaabilay Ergayga Trump ee Bariga Dhexe

Witkoff ayaa Talaadadii sheegay in horumar la taaban karo laga gaaray wada-xaajoodka, isagoona xusay in heshiiska la gaari karo, ka hor caleemo-saarka Madaxweynaha cusub ee Mareykanka.

TV-ga Channel 12 ee Israel ayaa sheegay in Raysal Wasaare Netanyahu uu go’aansaday in Madaxa Hay’adda Sirdoonka ee Mossad, David Barnea uu ku biiro wada hadalada Magaalada Doha.

Warbaahinta Israel ayaa ku warantay in Steve Witkoff uu carabka ku adkeeyay in Xamaas iyo Israel ay tahay inay dabacsanaan muujiyaan, si ay heshiis u gaaraan.

Steve Witkoff ayaa u sheegay Raysal Wasaaraha Israel, intii lagu guda jiray kulankoodan in Madaxweyne Donald Trump uu doonayo in la soo afjaro dagaalka Gaza iyo sii deynta maxaabiista, ka hor inta aanu xafiiska la wareegin 20-ka bishan.