Raysal Wasaaraha Israel oo qoorta looga taagan yahay

Iyadoo Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu uu wajahayo cadaadis caalami ah iyo mid gudaha ahba, si loo soo afjaro dagaalka Marinka Gaza ayaa waxaa dhanka kale ka soo horjeeda in dagaalkaasi la soo afjaro xubno ka mid ah Golihiisa Wasiirada.

Madaxweyne Kuxigeenka Mareykanka ahna Musharaxa Xisbiga Dimoqraadiga, Kamala Harris oo habeen hore Magaalada Washington kula kulantay Raysal Wasaaraha Israel ayaa u sheegtay in la joogo waqtigii la soo afjari lahaa dagaalka ka soconaya Marinka Gaza iyo xaaladda ba’an ee bani’aadantinimo ee halkaasi ka jirta.

Sidoo kale Madaxweyne Joe Biden oo Aqalka Cad ku qaabilay Netanyahu ayaa u sheegay inay lagama maarmaan tahay in laga gudbo daldoolada ka jira wada hadalada ay tahay in lagu soo afjaro colaadda, laguna gaaro heshiis maxaabiista la isku dhaafsanayo.

Wasiirada xagjirka ah ee metela xisbiga midigta fog ee wax ka soo dhisay xukuumadda uu Netanyahu hoggaamiyo ayaa mar kale uga digay inuu qaato heshiis xabad joojineed amaba in si toos ah loo soo afjaro dagaalka.

Wasiirka Amniga, Itamar Ben-Gvir ayaa sheegay inay si weyn uga soo horjeedaan in dagaalka la joojiyo iyo gargaarka bani’aadantinimo loo fasaxo dadka reer Gaza.

Itamar Ben-Gvir oo ah Hoggaamiyaha Xisbiga Otzma Yehudit ayaa wacad ku maray in ay burburi doonto xukuumadda uu Raysal Wasaaraha ka yahay Benjamin Netanyahu, haddii ay aqbasho cadaadiska Mareykanka ee lagu joojinayo dagaalkan.

Ninkan ayaa sheegay inta uu dagaalku socdo inay tahay inta ay ka sii mid ahaan doonaan xukuumadda shuraakada ah, taasna ay dani ugu jirto Netanyahu, sida uu yiri.

“Netantahu waa ogyahay inay dowladdu dhaceyso, haddii aan ka baxno. Marka waa in dagaalka la sii wadaa.” Ayuu yiri Itamar Ben-Gvir, Wasiirka Amniga Israel.

Ben-Gvir oo u jawaabayay Madaxweyne Kuxigeenka Mareykanka ayaa yiri “Marwo Musharax Madaxweyne waxaan ku leenahay ma joojin doono dagaalka.”

Dhanka kale Wasiirka Maaliyadda Israel, Bezalel Smotrich oo ka mid ah Wasiirada xagjirka ah ayaa sheegay in Kamala Harris ay kashiftay, wixii ay muddooyinkanba ka digayeen, sida uu yiri.

“Waxa dhabta ah ee ka dambeeya heshiiska waa in la joojiyo dagaalka.” Ayuu yiri Smotrich oo Netanyahu uga digay “Haku dhicin dabinkan.”

Wasiiradan waxay ku celceliyeen in dadka ay ku metelaan xukuumaddan aanay aqbali karin sida ay sheegeen in la joojiyo dagaalka iyo ciqaab wadareedyada ka dhanka ah shacabka Falastiiniyiinta, oo ay qayb ka yihiin dilka, gaajeysiinta iyo bururinta joogtada ah ee lagu hayo guryahooda iyo kaabeyaasha kale ee rayidka.

Ben-Gvir iyo Smotrich ayaa si isku mida u sheegay in dagaalku uu joogsan karo, kolka la wiiqo cududda militari ee Xamaas, lana soo qabto madaxdooda amaba ay isa soo dhiibaan.

Netanyahu ayaa cadaadis kaasi liddi ku ah kala kulmaya qoysaska la haystetaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza iyo mucaaradka, si loo gaaro heshiis dib loogu soo celinayo dadkii kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ku qafaasheen weerarkii October 7-deedii.

Xildhibaanada Baarlamaanka Israel ee mucaaradka ayaa bartamihii bishan Netanyahu ku cannaantay inuu ku guuldareystay in uu Ururka Xamaas la gaaro heshiis horseedaya in guryahooda lagu soo celiyo muwaadiniinta lagu haysto gudaha Marinka Gaza, waana maalmo uun ka dib, markii ay fashilmeen wada hadaladii dhexdhexaadinta ee ka socday Magaalada Doha, iyadoo ayna xigtay tallaabooyin ay Israel ku ballaarineysay duqaymaheeda Marinka Gaza, taas oo Xamaas ka carreysiisay.

Iyadoo Ciidamada Israel ee ka dagaalamaya Marinka Gaza ay xitaa jeclaan lahaayeen in dagaalka la soo afjaro ayay kooxda gadaal ka taagan Netanyahu ay ku doodeysaa inaanan la gaarin waqtigii uu dagaalku joogsan lahaa.

Sida ay ku warameyso Warbaahinta Israel, Netanyahu ayay ku adag tahay in uu qaato heshiis si toos ah loogu soo afjarayo colaadda Gaza, sababo ku aaddan isaga oo daneynaya in uu dhameysto waqtiga ka harsan muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2026.

Netanyahu ayaa doonaya in uu la sii shaqeeyo isbahaysiga, si uu uga baxsado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay, tiiyoo uu haddana garowsan yahay baaxadda culeyska caalamiga ah ee uu wajahayo.

Netanyahu ayaan la garaneyn, sida uu uga xeeladeysan doono cadaadiska gudaha iyo dibadda, inkastoo ay isaga dan ugu jirto sii socoshada dagaalka, maadaama ay dacwad uga furan tahay maxkamad gudaha ah, loona haysto eedeymo la xiriira musuq-maasuq, inkastoo dacwaddaasi dib loogu dhigay, markii uu daagalkan bilowday.

Dagaalka oo sii socdo ayaa la fahamsan in ay Netanyahu u suurtagelineyso in si xeeladeysan uu xafiiska ku sii joogo, maxkamaddana uu uga mashquuliyo kiiska musuq-maasuq ee loo haysto, haddana ay ku adag tahay in markan uu ka madax adeygo baaqa Washington ee ku saabsan in dagaalka la joojiyo, si aanu u lumin taageerada dalka ugu weyn ee xulafadooda reer galbeedka.

Wakaaladda Wararka Reuters ayaa Jimcihii ku warantay in hadalada Kamala Harris uu ahaa mid fiiqan oo dhab ah, waxna ka bedeli kara siyaasadda Aqalka Cad uu kula macaamilayo Netanyahu.

Kamala Harris ayaa waxaa suurtagal ah in ay mugdi geliso xiriirka Washington iyo Tel Aviv, oo haddaba wajahaya xaalad hubinti la’aan ah, sababtoo ah shacabka Mareykanka oo ka soo horjeestay xasuuqa ka socda Marinka Gaza, diidana hubeynta Israel.

Dagaalka Gaza ayaa la sheegaya in uu si toos ah u saameynayo ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee maalmo ka hor ka bilowday dalkaasi, iyadoo labada xisbi ee ugu weyn Mareykanka waa Dimoqraadiga iyo Jamhuuriga ay ahmiyad gaar ahi u leedahay doorashada 5-ta bisha November ka dhaceysa dalkaasi.